Maailma esinumbrid Kaldvee ja Lill hakkavad karikat jahtima kodujääl

Üheksandat korda Tallinnas toimuva MK-etapi favoriidid on Marie Kaldvee ja Harri Lill, kes hoiavad hetkel maailma edetabelis esikohta.

"Tallinna turniirid on alati väga hästi korraldatud ning meie jää on tipptasemel, mis meelitab siia võistlema maailma tippmängijad. Minu ja Marie jaoks on oluline, et kohal on maailma tippmängijad, kes on ka meie konkurendid tulevasel MM-il," ütles Lill.

Austraaliast tulevad võistlema Tahli Gill ja Dean Hewitt, kes hoiavad maailma edetabelis teist positsiooni. Kaldvee ja Lille jaoks on tegemist tulevase MM-i alagrupi vastastega, kellel on ette näidata 2019. aasta MM-i neljas koht. Tänavustel MM-il sihivad austraallased alagrupist edasipääsu eesmärgiga sekkuda ka medaliheitlusse.

Tippudest on võistlemas ka maailma edetabeli kolmandad norralased Magnus Nedregotten ja Kristin Skaslien, kes on Pekingi olümpiamängude hõbemedalistid ja Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedali võitjad, lisaks on neil ette näidata 2021. aasta MM-i hõbe ja 2024. aasta MM-i pronks.

Lisaks maailma esikolmikule saab Tallinnas näha ka teisi tituleeritud kurlingupaare, näiteks šveitslasi Jenny Perret ja Martin Riost ning norrakaid Martine Rönningut ja Mathias Braendeni. Ühtlasi osalevad mullused võitjad sakslased Emira Abbes ja Klaudius Harsch, kellele Kaldvee ja Lill kaotasid toona poolfinaalis. Eestit esindavad ka Karoliine Kaare ja Marten Padama.

Tänavu osaleb 18 võistkonda ehk maksimaalne arv võistkondi, keda korraldaja saab Tondiraba jäähallis vastu võtta. MK-etapi võitjad selguvad pühapäeval 16. veebruaril peetavas finaalis.