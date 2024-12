Kaldvee ja Lill saavutasid kõrgetasemelisel MK-etapil teise koha

Eesti paar läbis alagrupi puhaste paberitega ning alistas seejärel veerandfinaalis norrakad Magnus Nedregotteni ja Kristin Skaslieni 6:5. Nedregotten on seejuures Kaldvee ja Lille treener.

"Veerandfinaal oli hea ja tasavägine mäng ning lihtne meil ei olnud. Treenerit on hea võita, seda enam, et nad on ka maailma edetabelis teisel kohal," ütles Lill veerandfinaali järel.

Poolfinaalis olid eestlaste vastaseks rootslased Anna Hasselborg ja Oskar Eriksson, kes on võitnud mitmeid olümpiamedaleid. Eestlased juhtisid mängu veenvalt ning kuuenda vooru lõppedes oli seis 7:2 Eesti kasuks, kusjuures kolm vooru lõpetasid Kaldvee ja Lill rööviga ehk punkte teeniti vaatamata vastase õigusele visata viimane kivi. Seitsmendas voorus teenisid rootslased kaks punkti, kuid kohtumise tulemust see enam ei mõjutanud ning poolfinaal lõppes Eesti kindla 7:4 võiduga.

Finaalis kohtusid Kaldvee ja Lill tugeva ja kogenud Šoti paariga Jen Dodds ja Bruce Mouat. Kohtumine algas tasavägiselt ning kuuenda vooru järel oli seis viigis 4:4. Seitsmendas voorus sundisid Kaldvee ja Lill vastast leppima ühe punktiga ning viimasesse vooru mindi vastase napis eduseisus 5:4 ja Eestil oli ka viimase kivi eelis.

Viimases voorus mängisid aga šotlased strateegiliselt ja tehniliselt täpselt ning panid Eesti duo pinge alla. Paraku Kaldvee viimane vise ebaõnnestus, mis lubas vastasel röövida kolm otsustavat punkti ning kohtumine lõppes 8:4 Šotimaa kasuks.

Lill tunnistas, et finaalis oli vastane sel korral tugevam. "Me polnud päris nii head kui veerand- ja poolfinaalis, kuid siiski suutsime ennast tasavägises mängus hoida. Viimases voorus olid vastased täpsemad ja said võidu."

Pühapäeval aasta võistkonna tiitliga tunnustatud Kaldvee ja Lill said Göteborgi MK-etapil mängida oma konkurentidega tulevastel maailmameistrivõistlustel. Paraku ei õnnestunud aga eestlastel revanši võtta valitsevatelt maailmameistritelt Rasmus ja Isabella Wranalt, kellele eestlased kaotasid tänavu MM-i finaalis, sest tiitlikandjad langesid veerandfinaalis konkurentsist välja.

MM-i hõbemedalistide Kaldvee ja Lille tänavuse hooaja eesmärgiks on lunastada Eestile läbi aegade esimene olümpiapilet kurlingus. Eesti kurlingupaari pääs Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiale selgub 2025. aasta MM-i järel, mis peetakse 26. aprillist 3. maini Kanadas Frederictonis.