Kasinates tingimustes alustanud Lill: keegi ei ole meile teed ette näidanud

Kevadel Östersundis peetud kurlingu segapaaride MM-il võitsid Kaldvee ja Lill Eestile esimese tiitlivõistluste medali, hõbeda. "Tulemus on oluline - endal on ka hea meel, et MM-hõbeda aastal selle tunnustuse saime. See on aastatepikkuse töö vili, oleme läbi aastate olnud alati pildis ja näinud vaeva, tundub, et igal rindel osatakse seda tunnustada," kommenteeris ETV spordisaates aasta võistkonna auhinda Lill.

"Meie lugu on eriline mitmes mõttes. Kõigepealt see, et alustasime Jeti jäähallis, mis on endine relvatehas, seal olid kurlingu harrastamiseks väga kasinad tingimused. Ometi jäime Mariega selle ala juurde. Meile ei ole keegi seda teed ette näidanud, oleme ise selle tiimi enda ümber loonud, alati otsinud seda, milles olla parem," jätkas Lill.

Kaldvee ega Lill ei ole saladust teinud sellest, et tipptasemel sporti tehakse igapäevatöö kõrvalt. "Me küll käitume nagu profisportlased, oleme trennis väga palju ja kasutame kõiki tugiteenuseid, aga sellegipoolest on meil oma töökohad. On küll hea toetus taga, aga on vaja ka midagi muud, et kui enam tulevikus sportlased ei ole, siis karjääri edasi teha," selgitas Lennuliiklusteeninduse AS-is insenerina töötav Kaldvee. "Mina olen Kurling Tallinna ja alaliidu tegemiste juures, tegelen igapäevaselt sellega, et meil ja kurlingul üldiselt läheks paremini," lisas Lill.

"Kuna meie kogufookus on juba põhimõtteliselt olümpiale suunatud, on meie ainus eesmärk MM-ilt piisavalt kõrge koht tuua, et saada OM-pilet. Muidugi unistame veel kirkamast medalist ehk kuld ei teeks halba," tõdes Kaldvee edasise hooaja eesmärkide kohta.