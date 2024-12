Aasta võistkonnaks valiti kurlingu segapaar Kaldvee – Lill

Kevadel Östersundis peetud kurlingu segapaaride MM-il võitsid Kaldvee ja Lill Eestile esimese tiitlivõistluste medali, hõbeda. Tänu edukatele MK-etappidele on Kaldvee ja Lill ka maailma hooaja edetabelijuhid.

"Meil on suur au olla aasta võistkond! Meil on hea meel näha, et meie saavutused läksid korda. Aitäh Eesti Olümpiakomiteele toetuse eest," kommenteeris võidukas duo videosilla vahendusel Rootsist, kus nad osalevad MK-etapil.

Lisaks kurlingupaarile olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel laskesuusanaiskond ja rallipaar Ott Tänak – Martin Järveoja.

Aasta võistkond selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.