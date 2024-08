Levadia pikendas hispaanlastest treeneritega lepingut

Tänavusel Eesti jalgpalli kõrgliiga hooajal suurepärast vormi näidanud Tallinna FCI Levadia teatas neljapäeval, et on sõlminud peatreener Curro Torresega ning abitreener Sotoga lepingupikenduse.

2023. aastal FCI Levadia peatreeneriks saanud Cristobal Emilio Torres Ruiz ehk Curro Torres ja abitreeneriks saanud Jose Vicente Soto ehk Soto on meeskonnaga võitnud Eesti karika ning nüüd liigub tandem tugeva tempoga Eesti meistritiitli poole. 11 mängu on jäänud ning lähima jälitajaga on punktivahe juba 15 punkti.

"Ma olen Levadias väga õnnelik! Olen tänulik usalduse eest, me jätkame üheskoos!" ütles Torres. "Me oleme alati tundnud klubi ja mängijate poolset usaldust. Töötame alati professionaalselt ning mängijad saavad aru, mida ma neilt tahan. Loodame, et liigume üheskoos edasi."

"Praegu oleme teel oma eesmärgi täitmisel (meistritiitel). Koos teeme samme, et olla järjest paremad," lisas edukas treener.

Levadia teatas pressiteate vahendusel, et klubil on lepingupikenduse üle hea meel. "Oleme seda teekonda koos juba kaks hooaega käinud ning see teekond pikeneb ja nende professionaalsus meie töökeskkonnas jätkub. Sammume üheskoos ühiste eesmärkide suunas," kirjutas klubi.

Levadia läheb reede õhtul derbimängus vastamisi FC Floraga. Omavahelise seeria 102. kohtumise otseülekanne on nähtav kanalil ETV2 ning ERR-i spordiportaalis. Ülekanne algab kell 19.20.