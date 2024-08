Ainsalu iluvärav aitas tiitlikursil liikuval Levadial Kalju alistada

A. Le Coq Arenal 1400 pealtvaataja ees peetud mängus viis Robert Kirss Levadia 20. minutil juhtima, 65. minutil keerutas Mihkel Ainsalu 25 meetrilt Henri Perki selja taha suurepärase kauglöögi ning kaks minutit hiljem vormistas lõppskoori Mark Oliver Roosnupp, kelle esimest tabamust 12. minutil ei loetud eelneva käega mängu tõttu.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Levadia on Premium liiga tabelis 64 punktiga kindlaks liidriks. Tiitli poole liikuv Levadia on 25 mängust võitnud 20 väravate vahega 59:10. Kaljul on teisena 49 punkti, Floral on 45 ja Paide Linnameeskonnal 44 punkti.

Pühapäeval kohtusid omavahel ka tabeli viimane Nõmme United ja eelviimane meeskond Tallinna Kalev. Männiku staadionil toimunud mängus läks kodumeeskond Oleksandr Musolitini väravast 79. minutil juhtima, ent pidi ikkagi leppima ühe punktiga, sest matši kolmandal lisaminutil viigistas Aaro Toivonen. Nõmmel on punase laternana 13 punkti, Kalevil on koos 22 punkti.