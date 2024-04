Kaldvee ja Lill lähevad MM-ile kõrgete ootustega

Marie Kaldvee ja Harri Lill andsid reedel koos treeneri Tomi Rantamäkiga Tondiraba jäähalli kurlingusaalis veel viimast lihvi järgmisel nädalal Rootsis algavateks maailmameistrivõistlusteks.

"Videotrenni teeme iganädalaselt, kas siis koos treeneriga või ilma treenerita. Vaatame oma tehnikat, vaatame, kui lähedal minu ja Harri visked omavahel on, et saaks paremini suunda vaadata. See on viimane ülevaatus enne MM-i, et näha, kas oleme ikka õigel teel ja õigel joonel," lausus Kaldvee.

"Treener arvab, et me oleme päris heas mänguhoos ja tehniliselt piisavalt head, et peame lihtsalt keskenduma sellele, mida oleme kogu aeg läbi hooaja teinud," alustas Lill. "Selles mõttes midagi uut ei pea leiutama, ikka tegema rohkem seda, mida oleme teinud."

Head tehnikat ja tiimitööd on lihvitud ka viimastel nädalatel. Viimane kõrgetasemeline Tšehhi turniir lõpetati viienda kohaga, kuid ka jääolud polnud kõige sobivamad. Millist jääd on oodata Östersundis?

"Me mängisime seal 2018. aastal. Eeldame, et on midagi sarnast, kuid kunagi ei tea. Uued jäämeistrid, äkki midagi muutub. Aga MM-i jää on üldiselt olnud üpris sarnane, väga pöörav ja meile väga meelepärane segapaarivisete jaoks. Seega loodame, et seegi kord on väga hea jää ja saame oma head mängu näidata," märkis Kaldvee.

Head vormi arvestades on segapaaril ka kõrged ootused. "Noh eelmise aasta MM-il saavutasime viienda koha. Eks ikka tahaks kõrgemale," ütles Lill.

Maailmameistrivõistlused algavad Östersundis järgmisel laupäeval ja kestavad terve nädala.