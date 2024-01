Priskus tahab end välismaal proovile panna: mida varem, seda parem

Käsipallikoondisega talvisteks mängudeks ja treeninguteks liitunud Mihkel Lõpp mängib igapäevaselt Saksamaa esiliigas EHV Aue meeskonnas. Pühade ajaks sai ta koduklubist koju, treeningutega alustatakse taas sel nädalal, esimest talvepausi järgset mängu on oodata aga alles veebruaris. Liigas on Aue praegu viimasel kohal.

"Ma arvan, et me ei ole leidnud seda kooskõla, mis meil eelmisel aastal oli. Meil läks paar põhimängijat ära, tulid uued peale, ja nüüd oli alles hiljuti ka treenerivahetus, siis ei ole kokku veel saanud kõik," ütles Lõpp.

Treenerivahetus on ka Lõpu rolli meeskonnas muutnud. 18 peetud mänguga on koondise 21- aastasel mängujuhil kirjas 31 tabamust. "Minu roll on kindlasti muutunud, jah, olen saanud rohkem mänguaega, kui hooaja alguses olin rohkem pingi peal, siis nüüd olen mänginud üle poole," märkis mängujuht.

Lõpp usub, et praeguselt viimaselt kohalt on enne hooaja lõppu võimalik siiski ka kõrgemale tõusta. Saksamaa esiliiga tase on ühtlaselt kõrge. "Seal on ikka raske. Kõik meeskonnad on suhteliselt võrdsed, põhimõtteliselt kõik võivad üllatada. Oleneb päevast. Mängijaid on igal pool seal, kõik võitlevad, et saada kõrgemale."

Kui Viljandi käsipalliklubi kasvandikul Lõpul tuligi suurem arenguhüpe pärast Saksamaale siirdumist, siis käsipallikoondise 24-aastane väravavaht Armis Priskus alles ootab oma võimalust välismaale suunduda. Koondises jagab ta puurivahi kohuseid kogenud Rasmus Otsaga. Viimastes esitustes, eriti sügiseses valikmängus Lätiga suutis Priskus näidata väga head mängu.

"Ma olen Rasmusega nüüd pikalt koondises koos mänginud ja eks meil omavahel on kogu aeg olnud see võitlus ja mul on ka pikalt olnud ees mitu kogenud väravavahti, kes on mänginud välismaal. Mul on kogu aeg see võitlus ees olnud, olen üritanud anda endast maksimumi, et olla teistest parem," sõnas Priskus.

Teist hooaega Mistra ridades palliv Priskus vaataks heameelega Skandinaavia liiga suunas, kus väravavahtidega tehakse rohkelt eraldi tööd. "Eks öeldakse ju, et väravavahi tippvorm on 30-ndates, mul on sinna veel palju minna, aga mida varem, seda parem ja saaks sealt kogemusi juurde võtta," lisas puurivaht.

Mistraga tuli Priskus sel hooajal karikavõitjaks, medalikohta sihitakse ka Eesti meistriliigas.