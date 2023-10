Varik käsipalluritest Islandil: kiired, jõulised ja väga tulised

Noorele käsipallikoondisele annavad kogemustega kaalu tugevates välisliigades mängivad Varik ja Viitkar. Varik siirdus Islandi kõrgliigaklubisse Akureyrisse selle hooaja eel. Saareriigi käsipall erineb Eesti omast tublisti.

"Taseme poolest ikka väga palju," lausus paremäär. "Ikka aste kõrgemal, kui mitte kaks. Kiired, jõulised ja väga tulised. Väga lahe, mulle meeldib."

Viitkar on Rootsis Karlskronas mänginud pisut üle aasta. "Rootsi liiga on väga ühtlane liiga, väga heal tasemel ja Karlskrona klubina - kuna me tõusime just eelmine hooaeg kõrgliigasse, siis hooaja algus on olnud suhteliselt üles-alla," kirjeldas joonemängija. "Oleme teinud häid mänge, halbu mänge. Hetkel paikneme eelviimasel kohal."

25-aastane Viitkar ise tunneb, et on Rootsi liigas tubli sammu edasi teinud, sest kasvanud on ka roll meeskonnas. "See roll on tõusnud päris korralikult. Saan päris hästi mänguaega, mõlemal nii rünnakul kui kaitse osas ja hetkel on selline tunne, et treener usaldab päris hästi hetkel," ütles ta.

Varik käib mängimise kõrvalt ka poole kohaga elektrikuna tööl, aga temagi tunneb, et edasiminek on märgatav. "No ma ise arvan, et ikka olen, jõu poolest kindlasti, jõusaali on kõvasti tehtud," sõnas Varik. "Ja kindlasti seda palli kiirust on juurde tulnud, kõik sellised uued asjad annavad kindlasti midagi uut juurde."

Mõlemad pallurid loodavad hea vormi ka koondisse kaasa tuua ning vaatavad ülejäänud hooajale lootusrikkalt. "Kindlasti tahaks klubiga jõuda võimalikult kõrgele, heale kohale," sihib Varik. "Lihtsalt endast anda nii palju kui torust tuleb. Meeskonnale kasulik olla."

Käsipallikoondis mängib neljapäeval MM-eelvalikmängu Lätiga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.30.