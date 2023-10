Mamporia uuest peatreenerist: ega päeva lõpuks väga palju uut ei ole

"Ega päeva lõpuks siin väga palju uut ei ole. Martin Noodla on ka varasemalt mind juhendanud noortekoondistes ning loomulikult ka meeste seas abitreeneri rollis olnud," sõnas Mamporia käsipalliliidu pressiteate vahendusel. "Teatud asjad on jäänud samaks ka endise juhendaja ajalt ning see nädal üritame detaile juurde lisada."

Eesti käsipallikoondis kohtub MM-valiksarja mängudes neljapäeval ja laupäeval Lätiga. Kõigepealt mängitakse Valmieras ja seejärel Tallinnas Kalevi spordihallis.

"Iga mees tahab koondises oma maa eest pingutada ning endale võimalikult palju mänguaega välja teenida," sõnas Mamporia. "Kui suur saab minu roll olema, see oleneb juba täielikult minust endast. Läti koondis peaks enamikust meestele väga tuttav olema, kuna koosneb suuresti Balti liigas pallivatest meestest. Usun, et meil on väga hea võimalus sellest paarist võitjana edasi minna."

Käesoleva hooaja eel Saksamaa tugevuselt kolmandasse liigasse siirdunud Mamporia koduklubi HC Empor Rostock on alustanud võimsalt, kui üheksa mängu järel juhitakse oma liigat. Kaotatud on vaid üks punkt.

"Võib öelda, et sügis on alanud hästi," ütles Mamporia. "Saan täisprofessionaalina käsipalli mängida ning kuigi sats on uus ja mängupilt ei ole veel täiuslik, on tulemused väga head. Veedame tiimikaaslastega palju aega koos ka vabadel hetkedel," lausus kaheksa kohtumisega 27 tabamust kirja saanud endine kehrakas.