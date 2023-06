Ivan Stojkovic: mehed ei mänginud oma võimetele vastavalt

"Täna kaotasime kaks punkti. Olime palju parem meeskond, tekitasime palju võimalusi, aga ühe naiivse vea tõttu kaotasime kaks väga olulist punkti. Sellistest esitustest ei piisa. Tänane ei vasta nendele standarditele, mida oleme endale seadnud. Mängijad peavad sellest aru saama. Nad ei mänginud oma võimetele vastavalt," ütles Linnameeskonna peatreener Ivan Stojkovic pärast mängu.

Vapruse juhendaja Igor Prins jäi lõpptulemusega rahule. "Teiseks poolajaks suutsime end paremini häälestada. Oli vähem praaki ja nii see läks. Järjekordselt suutsime teisel poolajal natukene juurde panna ja oma mängu mängida," lausus Prins. "Esimene poolaeg näitas, et murekohti veel on. Näiteks rünnakute lõpetamine ja olukordade tekitamine. Viimane sööt peaks täpsema olema. Sellised lihtsad vead."

Viigipunkt tõstis Vapruse liigatabelis 26 punktiga kolmandaks. Linnameeskond asub 21 punktiga kuuendal real.