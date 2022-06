Põlvkondade side: Mikk Joorits juhendas finaalis oma poega ja tütart

Rakvere Reaalgümnaasiumi õppejuhi, varasema võrkpalli Eesti noortekoondise sidemängija Kadri Vahula 14-aastane poeg Arpo saavutas kodustaadionil peetud TV 10 Olümpiastarti sarja finaalis üheksavõistluses neljanda koha. Sama tõsiselt tegeleb ta ka võrkpalliga ja eriti meeldib talle rannavõrkpall.

"Rannavõrkpalli on praegu kindlasti rohkem, et eelmine aastal saime Eesti meistrivõistlustel teise koha. Rand on selline hea, et omavahelist suhtlemist rohkem," sõnas Arpo Vahula.

Vahula vanaisa on 47-aastase staažiga kergejõustikutreener Jaak Vettik, kes tegutses finaalis ka peakohtunikuna. Vettiku käe all koolipoisina treeninud Alar Madilainen on Vahula treener ja Rakvere tiimi edu taga on teinegi Vettiku varasem õpilane Mikk Joorits, kes juhendas nüüd oma lapsi.

Nooremas vanuseklassis võistelnud 11-aastane Lennart sai üheksavõistluses kaheksanda ja veel 10-aastane tütart Josefine kuuevõistluse 22. koha. "Pojal oli natukene rohkem neid pingeid, tütar võtab vabamalt. Lapsevanemana on natuke keerulisem kui sportlasena. Pabin on isegi suurem kui sportlasena oli," märkis Joorits.

Lapsi innustas ka ema Kadri Viigipuu-Joorits. Varasem tõkkesprinter osales ka ise sarnaselt Mikule koolilapsena TV 10-s. Täna tegutseb ta Lääne-Virumaa spordiliidus peasekretärina.

"Poiss nüüd siin jagab ennast kahe ala ala vahel, et tegelikult ta on meil korvpallis, aga oleme üritanud, et kuskil kolm korda nädalas korvpalli ja kaks korda nädalas sellist kergejõustikku ja üldfüüsilist," rääkis Viigipuu-Joorits.

Kaheksavõistluses saavutas neljanda koha treener Sirje Kiviaru õpilane Laura Tõemets, kes kandis kogu hooaja võistlenumbrit üks. Koolide arvestuses viis Rakvere Reaalgümnaasiumi võistkond sarja rekordi nüüd 13. üldvõidu peale ja alati on nende tiimi vedanud Jaak Vettik.