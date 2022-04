Flora kaitsetööd kiitnud Henn: Levadiat võita on alati hea tunne

"Esimene poolaeg olid meil mõned momendid, aga Flora näitas oma kvaliteeti, nad on head just kiirrünnakutel," tõdes ERR-ile mängu järel Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. "Teist poolaega kontrollisime natuke paremini. Peame analüüsima, pikk hooaeg on veel ees. Flora mängis hästi, kaitses kompaktselt."

"Väga magus! Ei ole vahet, kui palju nendega mängid, see tunne neid võita on alati hea," kinnitas Flora juhendaja Jürgen Henn. "Kaitsesime hästi, ei meenu, et Levadial oleks väravavõimalusi olnud ja meil oli vastupidiselt palju häid momente. Tegime Levadia elu raskeks, teoorias tahaks, et kontrolliks mängu palliga rohkem, aga kui tekitad võimalusi, ei ole vahet, kui palju palliga mängid."

"See oli selle ringi viimane mäng ja otsustas, kes ringi võidab. Väga magus," tõdes ka mõlemale väravale eeltöö teinud ja mängu parimaks valitud Rauno Alliku. "Ootasime kannatlikult oma võimalusi, teadlikult andsime palli Levadiale, et vasturünnakutega nõelata. Tunnen end praegu väga hästi, peamine on, et olen terve püsinud. Loodan, et nii läheb edasi."