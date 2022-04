Kalju spordidirektor solvus mängijaga intervjuu teinud ajakirjaniku peale

Jalgpalliportaal Soccernet.ee avaldas teisipäeval Martti Kallase tehtud pika intervjuu Mark Eduriga, kus vasakkaitsja esitas omapoolse arvamuse, miks ta Nõmme Kalju ridades Premium liigas väljakule ei pääsenud ning sai klubi esindusmeeskonna särki üldse kanda vaid 29 sekundit. Muuhulgas süüdistas Edur Arbeiterit manipuleerimises ja valetamises.

"Edasi läks manipuleerimiseks. Argo küsis, kaua ma vigane olen olnud. Ütlesin, et kuskil kaks-kolm kuud ning seepeale ta tegi suured silmad ja ütles, et klubi saab minuga põhimõtteliselt lepingu ära lõpetada, sest ma olen nii kaua katki olnud. Täielik jama!" rääkis Edur seal.

"Ta [Arbeiter] lihtsalt üritas mind töödelda ja ei olnud minuga aus. Ma ei olnud mitte ühtegi lepingu punkti kunagi rikkunud, see oli täielik valetamine ja manipuleerimine. Teadsin seda kohe, kui küsisin Argolt, et ega ta mulle ei valeta. Pärast seda sain kohe aru, mis inimesega on tegu," jätkas Edur intervjuus.

Loe Eduri täispikka intervjuud portaalist Soccernet.ee. Sealjuures andis jalgpalliportaalile oma kommentaari ka Arbeiter, kes otsustas kolmapäevase Levadia - Kalju Premium liiga kohtumise poolajal vastulause anda ka ERR-i eetris.

"Ma ei taha enam jalgpallist rääkida, ma tahan eilse Soccerneti artikli osas väga selge avalduse teha: mind väga-väga solvab ja hämmastab Martti Kallase süüdistus minu manipulatsioonis ja valetamises," ütles Arbeiter, ajades ilmselt Eduri sõnu vahendanud ajakirjaniku ja mängija segamini.

"Milleks on tööandjale vaja mängijat, kes igasuguste kriteeriumide põhjal ei vasta nõuetele? See raiskab mõlema aega. Tööandjal on õigus katkestada leping, kui see on lepingus sees. Vastavalt sellele tegime seda," ütles Arbeiter.

"Kui arvatakse, et me manipuleerime, palju õnne! Kokkuvõtteks: tahan väga selgelt öelda, et Eesti jalgpalli tervis ei ole viimasel ajal väga hästi käinud, negatiivsust on väga-väga palju. Eesti jalgpalliliidu palgal olev ajakirjanik tekitab lisa juurde. Kas meil on tõesti vaja, et jalgpall on kogu aeg mingite negatiivsete asjadega esiplaanil? Ma arvan, et seda ei ole vaja," ütles Arbeiter.