Henn: meie häälestatus oli esimesest minutist väga hea

"Meeskonna häälestatus oli esimesest minutist väga hea," rääkis ERR-ile Flora peatreener Jürgen Henn. "Tartul oli poolaja keskel mõneminutilised perioodid, kus me jäime natuke pikalt oma kasti, olime natuke passiivsed. Suures pildis mängis meeskond aga hea meelestatuse, häälestatuse ja keskendumisega lõpuni."

Henni sõnul tehti koroonaolukorra ja mitmete võtmemängijate lahkumise kiuste korralik hooajaks ettevalmistus. "Alati saab ju norida, alati leiab asju, millega mitte rahul olla. Nendes tingimustes, mis meil olid, oli korralik ettevalmistus. Praegu oleme sellest hästi välja tulnud, oleme oma mängu leidnud ja uued mängijad on hästi sisse sulandunud," ütles Henn.

"See aasta aitab meid nälg ja soov tõestada, et eelmine aasta ei mänginud me teatud olukordades, mängudes enda taset lõpuni välja. Seda tahame sel aastal parandada," tõdes Flora peatreener.