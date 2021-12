Eesti naiste käsipallikoondis koguneb treeninglaagriks

Reedel algab Eesti naiste käsipallikoondise treeninglaager. Naiskonna peatreener on seekordsele kogunemisele kutsunud palju noori mängijaid, kes kalendriaasta jooksul Eesti liigas häid esitusi on näidanud.

"Kahjuks mõjus eelmise nädalavahetuse karikavõistluste finaalturniir meie koosseisule laastavalt, kuid midagi hullu ei ole, eks siis saavad võimaluse nooremad mängijad, kes tulevikus koondist vedama peaksid hakkama," alustas peatreener Taavi Tibar.

Teiste hulgas jäävad laagrist kõrvale äsja Eesti karikavõitjaks tulnud Maarja Treiman ja Kim-Ly Hoang, sel hooajal häid esitusi näidanud väravavaht Darja Belokurova ning Itaalias palliv Polina Gorbatsjova. See aga tähendab, et laagrisse on kutsutud palju potentsiaalikaid noormängijaid, näiteks tänavu resultatiivselt mänginud Laura Kärner ja Inga Bušina.

"Laagri põhiülesandeks saabki olema individuaaloskuste parandamine enne kerget jõulupausi, lisaks kasutame kindlasti ära Alina Molkova kohalolekut ja proovime erinevaid rünnaku ja kaitse variante. Eks meie sihid on natukene kaugemal tulevikus ning usun, et selline kogunemine on noormängijatele väga kasulik. Juba Alina kõrval treenides saab omandada ohtralt teadmisi," jätkas koondise juhendaja.

Eesti naiste käsipallikoondis mängis tänavu märtsis Läti koondisega treeningmänge ning siis võeti kaks kindlat võitu. "Need kontrollkohtumised näitasid hästi ära, et meil on naistele mänge juurde vaja ning nüüd peame leidma viisi, kuidas võtta järgmine samm ja seda võimalust koondislastele pakkuda," lõpetas Tibar.

Eesti naiste käsipallikoondis treeninglaagriks:

Alina Molkova (HL Buchholz 08-Rosengarteniga), Angelika Šalk, Anastassia Volkova, Anastassia Bušina, Maria Mironova, Inga Bušina (kõik Reval-Sport/Mella), Linda Veski, Aleksandra-Jennifer Mednikova, Eliisabet Põldver, Janeli Laasik (Aruküla/Mistra), Merili Heinla, Karina Adissova (HC Kehra), Gertu Jõhvikas, Laura Kärner, Simona Koppel, Johanna Kalgan, Kadri-Liis Toots (HC Tabasalu/Audentes), Marjette-Maie Müntser.



Peatreener Taavi Tibar, treenerid Merit Moro ja Ella Kungurtseva, mänedžer Sten Toomla, füsioterapeut Triin Ko.