Esimese poolaja väravad tõid Florale võidu Kalju üle

Väravad lõi avapoolajal Rauno Alliku (13. ja 32. minutil). Kalju lõpetas mängu kümnekesi, sest 87. minutil teenis teise kollase kaardi Kalju kaitsemängija Vladimir Avilov.

Flora on võitnud sel hooajal Kaljut kõigis kolmes Premium liiga mängus: mais võõrsil 2:1 ja juunis kodus 1:0.

Liigatabelis on Floral 49 punkti, mis annab teise koha. Kolm mängu enam pidanud Tallinna FCI Levadial on koos 61 silma.

Enne mängu:

Premium liiga tabelis teist kohta hoidev FC Flora mängib pühapäeval Lilleküla staadionil liigatabelis neljandal kohal oleva Nõmme Kaljuga.

Sel hooajal on meeskonnad omavahel juba kaks korda kohtunud, mõlemad kohtumised võitis FC Flora.

Flora on 19 kohtumisega saanud 14 võitu, 4 viiki ja 1 kaotuse. Kokku on Flora kogunud 46 punkti. Nõmme Kaljul on sel hooajal 23 kohtumisest kirjas 11 võitu, 3 viiki ja 9 kaotust. Premium liiga tabelis on Kalju 36 punktiga neljandal kohal.

Kohtumine algab täna kell 15.00, ülekanne algab ETV 2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.50.