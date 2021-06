Zahovaiko: poolajal oli vaja natuke mehist juttu rääkida

"Meie mängudes väga tihti selliseid hulle tagasitulekuid ei ole, üldjuhul oleme lõpuni piisavalt distsiplineeritud ja ei värista, kui on vaja edu kaitsta," rääkis kohtumise järel ERR-ile Flora peatreener Jürgen Henn. "Ka meil võib juhtuda, aga kindlasti analüüsime. Väga-väga pettunud, arvan, et kuni 80. minutini mängisime päris hea mängu."

"Hea küll, lased ühe värava [tagasi lüüa], aga see peaks ilmselgelt olema äratuskell, et rohkem ei tohiks tulla. Keskendumine on üks asi, aga lõpus on ärevus üks suur faktor, kui vastane tunnetab tagasitulekuvõimalust. Selliselt need asjad lõpus vahel juhtuvad," lisas Henn.

Kui Paide lõi viimase kümne minutiga kolm väravat, siis miks kohe algusest peale niimoodi ei mängitud? "Ei tea, mul ei ole vastuseid!" vastas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

"Pärast esimest poolaega ei saanud ma aru, mis mängijatega toimub. Olime paanikas, tegime nii palju vigu. Meie tase lubab enamat. Poolajal oli vaja natuke mehist juttu rääkida ja mulle meeldis see suhtumine. Vaatamata esimesele poolajale saada selline tulemus: nüüd on hea minna euromängule."

Kas Paide treeninglaager võis mängijaid ehk liiga palju väsitada? "Ei ole vastuseid, päriselt ka! Tegime seal tegelikult rohkem pulli kui treenisime, võib-olla on selles asi," rääkis Zahovaiko.