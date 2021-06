Viljandi Tuleviku noor võõrleegionär siirdub laenule FC Zürichisse

"Carson on teinud meie juures head tööd ning avanenud võimaluse end suures klubis proovile panna kuhjaga ära teeninud. Soovime talle edu Šveitsis!" kommenteeris Viljandi Tuleviku spordidirektor Sander Post.

Tuleviku president Raiko Mutle lisas: "See on meie jaoks kahtlemata märgiline üleminek. Mul on hea meel, et Carsoni karjäär Euroopas saab alguse just meie juurest. Samuti see, et oleme suutnud pakkuda piisavalt kvaliteetset arengukeskkonda, läbi mille avanes Carsonil võimalus teha sedavõrd kaalukas edasisamm. Soovime edu ja kordaminekuid!"

End juba 2019. aastal Viljandi klubis näitamas käinud, Kanada klubi Vancouver Whitecaps FC mängija Buschman-Dormond avaldas toona Viljandi treeneritele ja klubi juhtidele suurt muljet, ent tema nooruse tõttu ei olnud tol korral lepingu sõlmimine veel võimalik. Käimasolevaks hooajaks naasis vahepeal täisealiseks saanud mängumees Viljandisse ja kerkis kohe meeskonna põhikoosseisu. Ta sai kollasärkide eest kirja 12 Premium liiga mängu, milles lõi kaks väravat ja andis kolm resultatiivset söötu. Ka mängis Buschman-Dormond suurt rolli Viljandi Tuleviku tänavuse hooaja seni suurimas saavutuses, Tipneri karika poolfinaali jõudmises.

FC Zürich on 12-kordne Šveitsi meister ja kümnekordne karikavõitja. Klubi viimane tiitlivõit pärineb 2009. aastast ning Šveitsi karikas võideti viimati 2018. aastal. Möödunud hooaja tasavägises Swiss Super League'is lõpetas FC Zürich ülipingelise heitluse järel kaheksandal kohal, sealjuures jäi neid näiteks kolmandast kohast lõpuks lahutama vaid seitse punkti.