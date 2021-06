TV 10 sarjas võimsa rekordi jooksnud Miia Ott sai karastust lumel joostes

Eesti kergejõustiku väledamad naised on koolipõlves sprintinud TV 10 Olümpiastarti sarjas ja kõik meie nimekamad tähed seljatas nüüd Miia Ott. 14-aastane Jüri Gümnaasiumi õpilane püstitas Võru staadionil 60 meetri jooksus 7,69 sekundiga sarja uue rekordi. Näiteks Eesti kiireim naine Ksenija Balta oli TV 10 sarjas võisteldes Ottist 58 sajandikku aeglasem.

Küsimusele, mis õnnestus, vastas Ott: "No kindlasti start, sest start on kõige olulisem alati. Kas saad õigel hetkel ära, kas ikkagi tabad seda pauku täpselt. Minu puhul see sammu pikkus ka kindlasti. Kuna ma olen hästi lühikest kasvu, siis mul on hästi raske pidada sammu vahepeal hästi pikkade inimestega. Täna tundus, et sain selle õige sammu kätte ja õige tunnetuse. Äkki sellepärast tuligi hea tulemus."

Koroonaviiruse tõttu algas sarja 50. hooaeg planeeritust pool aastat hiljem ja piirangutega arvestama pidanud koolinoored said talvel harjutades kõva karastuse. "Kindlasti see lume ja jää peal jooksmine oli ikkagi kõige ekstreemsem asi, mida me tegime. Sa võisid iga hetk kukkuda pikali, aga siin me oleme, elus ja terved kõik," muheles Ott.

Kui vaadata suures plaanis, siis sel aastal on Miia Ottist 60 meetrit jooksnud Eestis kiiremini vaid viis naist. "Alles hiljuti tegin 60 meetrit koos Eesti parimate naistega ja seal tuli hea tulemus ja siis hakkasime natuke edasi treenima ja mõtlesime, et äkki tuleb täna ära rekordiparandus ja tuligi," rõõmustas Ott.

Otti joostud TV 10 sarja rekordi ja Baltale kuuluva Eesti rekordi vahe on nüüd vaid 40 sajandikku. Kergejõustikuga tegeleb Ott seitsmendat aastat ja harjutab Urmas Põldre käe all Jüri gümnaasiumi staadionil. "Eks staadion pole kiita, ütleme selle peale," nentis Ott. "Staadion on ikkagi päris lagunemas, kuid me teame, et see tehakse korda. Vähemalt kõik treeningud saavad ilusti ja hästi tehtud ja kõik on korras."

Milliste sõnadega ergutaksid teisi omavanuseid tüdrukuid harjutama, mingitki spordiala valima, et sporti teha? "Vahet ei ole kui kiire sa oled, mis vanuses sa oled, kui hästi sa kõike teed. Peaasi, et sa teed üldse midagi. See on kõige tähtsam!" ütles Ott.

Vaata TV 10 Olümpiastarti 50. hooaja avasaadet siit.