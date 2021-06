Kriisk: treenerid ei tohiks noore arengut forsseerida

50. hooaeg algas koroona tõttu tavapärasest kuus kuud hiljem. Avaetapil Võrus võistles üle 350 maakondliku eelvooru läbinud noore 15 erineval alal.

Kergejõustikutreener Jaanus Kriisk on kokku pannud raamatu "Põhjamaine spordimuinasjutt".

"Plaan kirjutada üks spordiromaan oli juba varem ja kuna see läks kokku TV 10 juubelihooajaga, siis oli keeruline seda välja jätta, eriti kui see on minu enda elus nii sportlase kui treenerina väga tähtsat rolli täitnud," lausus Kriisk.

Tihti ei tule sporditipud musterperest, kommenteeris Kriisk raamatus esinevat perevägivalda. "Tihtipeale tuleb juba lapsena kokku puutuda raskustega ja võib-olla just need raskused annavad iseloomu ja läbilöögivõime suhteliselt karmis tippspordi konkurentsis. Tippspordis esineb tavaliselt rohkem tagasilööke kui edu," rääkis Kriisk.

Selleks, et Eestist sirguks ka edaspidi rahvusvahelisel areenil silmapaistvaid sportlasi, soovitab Kriisk noortele unistamist ja tahet, treeneritel aga ära õppida maailmatasemel tehnika ja lasta noortel loomulikult areneda.