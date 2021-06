Kevin De Bruyne jääb esimesest mängust eemale

29-aastane Manchester City poolkaitsja vigastas Meistrite liiga finaalis silmakoobast ja nina ning käis eelmisel nädalal väiksel operatsioonil.

Alles esmaspäeval liitus ta ülejäänud koondisega ja Belgia koondise sotsiaalmeediakonto andis reedel teada, et ei tema ega samuti vigastatud Axel Witsel ülejäänud koondisega Peterburgi ei lenda.

Venemaa peatreener Stanislav Tšertšessov sõnas, et puudujatest hoolimata on viimased kolm aastat maailma edetabelis esimest kohta hoidnud koondis ohtlik.

"Neil on oma MM-i koondisest 18 meest. Nii palju, kui mina kursis olen. Me oleme nendega kolm korda mänginud ning kõik kolm korda olid fännidele huvitavad ja erilised," lausus Tšertšessov reedel.

"Me analüüsime neid ja meie ülesanne on olla homme oma võimete tipul. Me oleme saanud kaks kaotust, kuid me ei saa unustada, et Belgia on suurepärane meeskond."

Ka Venemaa koondis kannab kaotusi, sest poolkaitsja Andrei Mostovoi andis positiivse koroonaproovi ja tema asemel saab koondisesse kaitsja Roman Jevgenjev.

Belgia ja Venemaa kuuluvad finaalturniiril B-alagruppi, kus mängivad ka Taani ja Soome.