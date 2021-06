Belgia alistas Lukaku duubli toel Venemaa

Kohtumise avavärav sündis juba kümnendal mänguminutil, mil skoori avas Milano Interi ründaja Romelu Lukaku. Belgia eduseisu kahekordistas 24 minutit hiljem vahetusest mängu sekkunud Thomas Meunier. Mängu 3:0 lõppskoori vormistas 88. minutil oma teise väravaga Romelu Lukaku.

Võiduga tõusis Belgia Soome ees B-grupi liidriks, mõlemad meeskonnal on avamängust kirjas kolm punkti. Belgia mängib järgmisena Soomele 0:1 kaotanud Taaniga, Venemaa läheb Peterburis vastamisi Soomega.

Enne mängu:

Peterburis peetavale mängule läheb favoriidina Belgia koondis, kes on olnud suurepärases vormis, kaotades viimases 23 mängus vaid korra: Inglismaa vastu eelmise aasta oktoobris. EM-i kvalifikatsioonis võitis Belgia kõik kohtumised väravate vahega 40:3, sealhulgas kahel korral alistati ka Venemaa.

Meeskond ei ole laupäeval aga täies koosseisus väljakul, sest Manchester City superstaar Kevin De Bruyne jätab näovigastuse tõttu koondise esimese mängu vahele. Samuti jääb kõrvale Axel Witsel.

Ka Venemaa oli EM-i kvalifikatsioonis tugev ning jäi Belgia järel I-alagrupis teiseks, kaotades ainult eelmainitud kaks mängu alagrupi võitja vastu. EM-ile eelnevates maavõistlustes alistas Venemaa 1:0 Bulgaaria ning mängis 1:1 viigi Poola vastu.

Koondised on varasemalt kohtunud seitsmel korral, Belgia on neist mängudest võitnud viis ja ülejäänud jäid viiki. Belgia on jõudnud EM-finaalturniirile viiel korral, 1980. aastal jõudis koondis finaalini. Venemaa parim tulemus EM-il on 1960. aasta meistritiitel Nõukogude Liiduna.

Belgia ja Venemaaga on B-alagrupis koos Soome ja Taani.