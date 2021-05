Vjatšeslav Zahovaiko viigist Kaljuga: miinimumeesmärk sai täidetud

"Miinimumeesmärk sai täidetud ja kaotusega me siit minema ei lähe," ütles Zahovaiko pärast mängu ERR-i stuudios. "Punkt on meie jaoks okei tulemus. Üritasime endast kõik anda, et kolm punkti võtta, aga etteheiteid pole, sest mängisime oma võimete piiril."

Paide peatreeneri sõnul ei saadud teise poolaja alguses enda mängu käima. "Oli selline periood, kus pidime natuke rohkem kannatama ja ilma pallita mängima. Nemad olid rohkem mängus sees ja see andis neile omakorda võimalusi standarditest," lisas Zahovaiko.

Paide juhendaja hinnangul oli aga mängu lõpp omakorda Järvamaa meeskonna käes. "Mida aeg edasi, tundus, et väsimuse foon hakkas neil rohkem tunda andma ja meil oli justkui lisaenergiat ning mäng läks meie kasuks. Teise poolaja initsiatiiv oli lõpufaasis juba meie käes, aga kahjuks jäi täna ees teravusest, täpsusest ja otsustusvõimest puudu," ütles Zahovaiko.

Paide on nüüd võiduta juba kolm mängu järjest. Lisaks tänasele viigile saadi vaid üks punkt ka Kuressaare vastu ning kaotati FCI Levadiale. Zahovaiko muretsemiseks põhjust ei näe. "Me ei kaotanud ja Kalju on tugev tiitlipretendent vaatamata sellele, et nende hooaja algus ei õnnestunud. Seal on palju mängumehi ja meil pole vaja muretseda. Tähtis on, et püsime terved ja heameelt valmistab see, et paljud vigastatud mängijad on kohe naasemas. Saime Edgarit (Tur - toim.) üle pika aja kasutada ja vaatame ikkagi positiivselt edasi.

Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev ei jäänud küll mängijate esitusega täielikult rahule, ent lepib tulemuse ja ühe punktiga.

Mängu parimaks valitud Paide keskkaitsja Ishaku Konda sõnul tuldi küll kolme punkti järele, kuid sarnaselt Frantsevi ja Zahovaikoga jääb ka tema punktiga rahule. "Meeskond on vigastuste tõttu palju kannatanud. Meil on mitmed põhimängijad puudu ja see on meid palju mõjutanud, kuid oleme ühtne tiim ja jätkame võitlust tiitli nimel," ütles Konda.