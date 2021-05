Pohlak: Kadrioru staadionil enne augustit Premium liiga mänge ei toimu

"Selgus, et Kadrioru staadion, kus muru on olnud talviti tohutult halvas seisus ja muru peaaegu ei olegi, läheb juba 8. mail remonti, et valmistuda kergejõustiku võistlusteks," vahendab Soccernet.ee Pohlaku FC Kuressaare ja Tallinna Flora mängu otseülekannet kommenteerides öeldud sõnu.

"Ehk siis Kadrioru staadionil, mis on Nõmme Kalju ja Legioni koduväljak, saavad selle aasta esimesed mängud toimuma alles augustis," lisas ta.

Alaliidu juhi sõnul olid Legioni ja Kalju kodumängud Kadrioru staadioni sulgumise ajal planeeritud TNTK staadionile, ent see tähendaks, et kõik TNTK staadionil toimuvad treeningud tuleks lõpetada.

"TNTK muru peal treenib kindlasti Nõmme Kalju, mingitel perioodidel ka Kuressaare, mingitel perioodidel võib-olla ka Paide. Tõenäoliselt on lahendus selline, et nad hakkavad mängima TNTK-l ja siis tuleb nendel klubidel leida treeninguteks teine koht. Kadrioru harjutusväljakud on kinni ja kuna kevad on olnud nii külm ja muruväljakud ongi kehvas seisukorras, siis saab olema sellega paras peavalu," tõdes Pohlak.