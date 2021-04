Eesti kurlingunaiskond alustab reedel oma esimest MM-i

Koroonaviiruse pandeemia tõttu eelmisel aastal MM-i ei toimunud ja kui algselt pidid naised kogunema Šveitsis, siis märtsis otsustati turniir viia üle Calgary "mulli", kus hiljuti selgitasid maailmameistri ka mehed.

Kokku osaleb turniiril 14 naiskonda, Eesti kõrval ka Šveits, Kanada, USA, Rootsi, Šotimaa, Venemaa kurlinguliidu koondis, Saksamaa, Tšehhi, Taani, Hiina, Jaapan, Lõuna-Korea ja Itaalia.

Kõigepealt mängivad kõik kõigiga korra läbi, seejärel pääsevad kuus paremat kohamängudele. Kuus paremat koondist tagavad ühtlasi ka Pekingi olümpiamängude pileti.

Eesti koondis alustab turniiri reedel Hiina naiskonna vastu, kes 2009. aastal krooniti maailmameistriks, aga pole pärast 2011. aasta pronksi viiendast kohast paremat teeninud. Eelmisel MM-il oli Hiina kuues.

"Natuke tundub, et nad ei olegi inimesed, nad on lihtsalt nii head," sõnas koondise kapten Marie Turmann ERR-ile. "Samas arvan, et kuna see on ka neile üle pika aja esimene mäng, siis see on meile pigem hea. Võib-olla tuleb mõlemalt poolt väikseid kingitusi."

MM-i eel peab naiskond kõige tähtsamaks oma enesekindluse ja emotsioonidega tegelemist, et suur tahe ei rikuks keskendumisvõimet. Võistlustel on eesmärk saada nii palju võite kui võimalik ja nii loodetakse jõuda esimese kaheksa hulka.

"Ma arvan, et peamine ongi lihtsalt endasse enesekindluse saamine. Tegelikult meis on see kõik olemas: me oleme sinna saanud, me väärime seda kohta," rääkis Tuvike. "Ma usun, et kui me suudame olla jääl enda parimad, siis tegelikult võime üllatada seal ka suuri riike."

Tiitlikaitsjana tuleb turniirile Šveits, kes on viimasest kaheksast MM-ist võitnud koguni viis. Ajaloo edukaim koondis on 17 tiitliga aga Kanada.