Beglarišvili: näitame igas trennis ja mängus, et oleme ühtne meeskond

"Oli võitluslik mäng ja vastast tuleb tulemuse eest õnnitleda," sõnas Kalju peatreener Sergei Frantsev kohtumise järel. "Levadia oli täna üle ja realiseeris oma võimaluse."

Kalju on sellel hooajal võitnud kaks ja kaotanud kaks kohtumist. Mida peaks Kalju tegema, et olla stabiilsem? "Kindlasti tuleks tõsta mängijate kvaliteeti," naeris Frantsev. "Aega on, teeme kõvasti tööd."

"Esimese poolajaga olen väga rahul, suutsime kõik kontrolli all hoida," sõnas Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. "Teisel poolajal hakkasime pärast väravat võib-olla natuke primitiivselt mängima, ei suutnud oma mängu hoida. See oli aga derbi ja arusaadav, et pidime natuke mängu lihtsustama."

"See oli meeskondlik töö - Bogdan [Vaštšuk] andis kahe mängija vahel väga hea söödu ja et olin kasti lähedal, otsustasin seekord, et teen ise. Läks hästi," iseloomustas mängu ainsat väravat Zakaria Beglarišvili.

"Me näitame igas trennis ja igas mängus, et oleme üks meeskond. Täna mängisime ühe tiitlipretendendi vastu ja järgmises voorus uuesti [siis kohtub Levadia Paidega], tänane mäng annab enesekindlust," lisas Beglarišvili.