Narvaga viiki mänginud Legionil jäi võiduarve avamata

Mõlemal meeskonnal tekkis kohtumise jooksul võimalusi, kuid kõik jäid realiseerimata. Legion teenis veel esimesel üleminutil trahvilöögi, kuid ka see ebaõnnestus. Tulemuseks seega võitluslik väravateta viik.

Liigatabelis jätkab Narva Trans ühe võidu, kahe viigi ja ühe kaotusega neljandal kohal, Tallinna Legion on kahe viigi ja kahe kaotusega seitsmes. Tabeli tupus jätkavad Tallinna FCI Levadia, Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju FC.

Vaata ka ETV spordisaate klippi:

Enne kohtumist: Mõlemal meeskonnal on Premium liigas peetud kolm kohtumist: Transi arvel on võit, viik ja kaotus ning Legion on kirja saanud viigi ja kaks kaotust. Pall pannakse Narva Kalev-Fama staadionil mängu kell 19.30.

Transi peatreener Igor Põvin: "kohtume hästi organiseeritud meeskonnaga. Katsume nende nõrgemaid kohti üles leida. Palju sõltub meie mängust kesktsoonis. Teame, et meil on ruumi arendamiseks igas mängufaasis, seega proovime oma tugevamaid külgi näidata."

Transi mängija Eduard Golovljov: "meid ootab tõsine vastane. Tuleb raske mäng, aga teeme kõik, et võit koju jätta."

Legioni juhendaja Denis Belov: "hooaja neljas kohtumine ja esimene mäng uuenenud Narva Transi vastu. Seda mängu tasub vaadata, kuna mõlemad mängivad ainult võidule. Tuleb väga põnev lahing."

Kirill Nesterov: "mäng Narvaga saab olema kindlasti raske. Nad on praegu heas hoos ja heas tujus pärast eelmist vooru. Meie lähme Narva kolme punkti järele."

Mängu peakohtunik on Martti Pukk, teda abistavad Jaan Roos ja Dmitri Vinogradov. Neljanda kohtunikuna on ametis Kristjan Kattus.