Levadia hea minek jätkus ka Viljandis

Levadia neljast tabamusest kolm esimest sündisid 11 meetri karistuslöögist: Zakaria Beglarišvili sai tänu nendele (4., 31. ja 64. minutil kirja kübaratriki). Viimase värava lõi 73. minutil Strahinja Krstevski.

Levadia Premium liiga hooaja kaks esimest võitu tulid kodus Pärnu JK Vapruse (5:0) ja Tallinna JK Legioni (4:3) üle. Tulevik võitis avakohtumises võõrsil FC Kuressaaret 3:2, aga kaotas seejärel kodus Paide Linnameeskonnale 0:1.

Tabeliseis: 1. Tallinna FCI Levadia 9 punkti (3 mängust), 2. Paide Linnameeskond 7 (3), 3. Narva JK Trans 4 (3), 4. Tartu JK Tammeka 3 (1), 5. Nõmme Kalju FC 3 (2), 6. Viljandi JK Tulevik 3 (3), 7. Tallinna JK Legion 1 (3), 8. Pärnu JK Vaprus 1 (2), 9. Tallinna FC Flora 0 (0), 10. FC Kuressaare 0 (2).

Enne mängu:

Nii Viljandi Tulevik kui Levadia on jõudnud Premium liigas pidada kaks kohtumist: kui Tulevik alustas 3:2 võiduga Kuressaare üle ja kaotas seejärel 0:1 Paidele, siis Levadial on ette näidata võidud Pärnu Vapruse (5:0) ja Tallinna JK Legioni vastu (3:2).

Viimasest 20 omavahelisest kohtumisest on Levadia võitnud 18. Korra on mängitud viiki ja ühel korral on edu saatnud Viljandi Tulevikku, seda 2017. aastal. Viimati mängiti mullu oktoobris, kui Levadia alistas Tuleviku Lilleküla staadionil 2:0.

"Levadia on minu silmis tiim, kes võitleb Floraga tiitlile. Seega tulevad nad meie vastu täie tõsidusega - ootame rasket mängu. Samas on meie võistkonnas piisavalt kvaliteeti, et neile väärikas lahing anda ja punkte võtta. Saab kindlasti huvitav mäng olema," kommenteeris Tuleviku juhendaja Jaanus Reitel.

"Viljandi JK Tulevik komplekteeris selleks hooajaks väga hea meeskonna, samuti vahetus neil treener. Arvan, et see on Tuleviku üle aegade parim meeskond. Nad juba näitasid, et nendega tuleb väga tõsiselt arvestada - poleks ime kui Tulevik võitleb end viie või nelja tugevama meeskonna hulka. Ootame põnevusega eelseisvat mängu," lisas Levadia treener Vladimir Vassiljev.