Paide Linnameeskond tõi Nõmmelt ääreründaja

Eelmisel hooajal Nõmme Unitedi eest Esiliigas 27 mänguga 11 väravat löönud Eino alustas oma jalgpallikarjääri Saku Sportingus. 2017. aastal mängis ta FC Flora U-21 eest kaheksal korral Esiliigas, saldo Nõmme Unitedis oli kolmel järgneval hooajal 96 mängu ja 40 väravat.

Eesti noortekoondiseid kokku 18 mängus esindanud Eino sõlmis Järvamaa esindusklubiga kolmeaastase lepingu ja hakkab Paide Linnameeskonnas kandma särginumbrit 17.

Raimond Eino: "Olen väga õnnelik, et saan oma karjääris sammu edasi teha niivõrd ambitsioonikas klubis nagu Paide Linnameeskond. Teen kõik selleks, et meeskonna eesmärgid täituksid ja ootan huviga uut hooaega!"

Spordidirektor Gert Kams: "Meil on hea meel, et meie meeskonnaga on liitunud üks Esiliiga säravamaid mängijaid. Raimondi tehniline pagas ja ettearvamatus rünnakul on tema kõige tugevam relv. Raimondi potentsiaal jalgpallis läbi lüüa on kõrgel tasemel, aga nüüd on aeg järgmine samm teha ja Premium Liigas ennast pildile mängida."