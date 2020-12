Suvel ränka avariisse sattunud Zanardi näitab paranemise märke

Itaalia päevalehe Corriere della Sera sõnul on juunis üliraskesse avariisse sattunud neljakordne paralümpiavõitja Alex Zanardi visalt taastumas.

54-aastane Zanardi viibib viiendat kuud rehabilitatsioonikliinikus ja taastunud on endise vormelipiloodi nägemine ja kuulmine. Arstid kinnitasid päevalehele, et Zanardi on käesignaalidega võimeline vastama nende ja oma abikaasa küsimustele ning ka kätt suruma.

Praegu ei saa Zanardi rääkida, sest talle on ettevaatusabinõuna paigaldatud trahheakanüül. Küll on arstid veendunud, et suurem osa tema ajufunktsioonidest taastub täielikult.

19. juunil käsirattaga treenides avariisse sattunud Zanardile tehti Siena haiglas kolm tõsist operatsiooni ja järgmised kuu aega viibis ta kunstlikus koomas.

Aastatel 1991-94 ja 1999 vormel-1 sarjas 41 starti teinud itaallane kaotas 2001. aastal Lausitzringil toimunud CART sarja võistlusel raskes õnnetuses mõlemad jalad, kuid naasis pärast seda autorooli ja võitis spetsiaalselt tema jaoks kohandatud masinatega aastate jooksul erinevates sarjades mitmeid sõite.

Nii Londoni kui Rio olümpiamängudelt võitis ta käsirattaga kaks kuldmedalit.