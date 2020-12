Noor paremkaitsja loobus Levadia pakkumisest ja sõlmis Transiga lepingu

22-aastane Käos mängis tänavusel hooajal Narva Transi eest Premium liigas 23 mängu (21 algkoosseisus). Enne seda hooaega oli Käosel Premium liigas kirjas täpselt üks kohtumine ja 16 mänguminutit, kirjutab Soccernet.ee.

"Tundsin, et nii klubi kui ka mängijad usaldavad mind ning see mängis suurt rolli otsuses Transiga leping sõlmida. Jah, ka Levadia tundis minu vastu huvi ja tegi mulle pakkumise, kuid arvestades, kuidas minu karjäär on kulgenud, siis tundsin vajadust Levadiast lahkuda. Levadia jääb minu südamesse kogu eluks," kommenteeris Käos Transi kodulehele.