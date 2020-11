Vassiljev: seis on raske, aga kõik on veel võimalik

Viigi järel on meeskondande vahe jätkuvalt seitse punkti. Levadia peab hõbemedalite teenimiseks lootma, et Paidel ei õnnestu kahest viimasest mängust saada üle ühe punkti ning peab ise kahel korral alistama Flora ja ühel korral Nõmme Kalju.

"Tahtsime siit kolme punkti, see üks punkt annab midagigi, aga tahtsime Paidele pinge peale panna," rääkis mängujärgses intervjuus Levadia peatreener Vladimir Vassiljev.

"Praegu on kõik Paide käes, aga võitleme lõpuni, üritame kolm võitu saada. Ma olen optimist, loodan ja tean, et meie võistkond suudab need mängud võita. Seis on raske, aga need rasked hetked teevadki meeskonda tugevamaks. Kõik võtavad end kokku ja kõik on veel võimalik," lisas Vassiljev.

"Loomulikult tulime siia lõpp-punkti panema, selline oli plaan ja häälestus," rääkis ERR-ile Paide juhendaja Vjatšeslav Zahovaiko. "Lõpptulemus viik - ei näe probleemi, võitlus jätkub. Planeeritu viisime ellu, väga palju võimalusi Levadia ühelegi võistkonnale ei anna. Üldises plaanis etteheiteid ei ole, läheme punktiga edasi ja me ei ole halvas seisus."