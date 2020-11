Henn teisest järjestikusest tiitlist: meeskond tegi tänavu sammu edasi

"Tõenäoliselt mängu kaal natuke mõjutas ka, eriti alguses ei mänginud me võib-olla kõige parema vabadusega. Pärast seda saime hea rütmi, mängu käima ja kui värava ära lõime, ei tundnud mängijad enam, et on vaja riske võtta ja mängisid kindlalt lõpuni," rääkis ERR-ile Flora peatreener Jürgen Henn.

Pärast hiljutisi muudatusi Premium liiga kalendris alustas Flora mängu teadmisega, et üks punkt teeks neist taas Eesti jalgpallimeistrid. "Eks see natuke ikka mõjutab, inimpsühholoogia on selline huvitav. Kuigi pealtnäha tundub, et see ei tohiks mõjutada, siis eks ta kuskil väljakul ikka avaldub," arvas Henn.

"Meeskonnalt väga hea töö ja ka areng võrreldes eelmise aastaga. Hooaja jooksul suutsime karika ja superkarika võita, seega võistkonnalt väike samm edasi, see teeb heameelt."

Pühapäevase mängu ainsa värava lõi 56. minutil Vlasi Sinjavski. "Oli võrdne mäng, aga meil õnnestus standardolukorrast ära lüüa. Täna oli võrdsete mäng," sõnas ka isadepäeva puhul kõigile isadele tervitusi saatnud Eesti koondislane.

"Kui kogu mängu tervikuna võtta, oli kontroll Flora käes rohkem, aga suutsime ka hästi mängida ja neile probleeme tekitada," rääkis Tammeka peatreener Kaido Koppel. "Oleks tahtnud lõpus värava ära lüüa ja ise meile löödud värava ära hoida."

Pühapäevane kaotus tähendab, et Tammeka jaoks lõppeb hooaeg kohtumisega Viljandi Tuleviku vastu. Matš otsustab, kas hooaja lõpetab viiendana praegu 31 punkti peal olev Tartu meeskond või neist ühe punkti vähem kogunud Tulevik. "Läheme mängule vastu võidumõtetega, tuleb väga-väga huvitav mäng. Ootame huviga ja valmistume põhjalikult ning isuga," kinnitas Koppel.