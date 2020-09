Prantsusmaa väljaanne seostab Sappineni Belgia ja Šveitsi tippudega

Premium liiga parim väravakütt Rauno Sappinen andis Prantsusmaa väljaandele intervjuu, kus selgus, et tema vastu tunnevad huvi Belgia ja Šveitsi kõrgliiga klubid.

Soccernet.ee vahendab, et Sappineni usutles Prantsusmaa portaal Leero Sport News, kes küsis konkreetselt Liege'i Standardi ja Servette'i huvi kohta. Liege tuli mullu Belgia kõrgliigas viiendaks ja on kümnekordne Belgia meister (viimati 2009/10). Servette on eelmisel sajandil Šveitsi meistriks kroonitud koguni 17 korral, eelmine hooaeg lõpetati neljandal positsioonil.

"Ma olen praegu küll keskendunud Flora projektile, aga Servette'i ja Standardi huvist olen ma väga meelitatud. See tähendab, et ma olen hästi töötanud ja liigun õiges suunas. See annab motivatsiooni juurde," teatas Sappinen. "Ma olen jalgpallifanaatik ja jälgin paljusid liigasid. Muidugi ma tean neid klubisid."

Soccernet.ee-le täpsustas Flora ründaja, et tema oma agendiga midagi konkreetset arutanud pole ja ei tea, kas need jutud tegelikkuses tõele vastavad.