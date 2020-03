Itaalia jalgpalliliit soovib, et suvine EM edasi lükataks

Itaalia jalgpalliliit, kes plaanib palve teisipäevasel erakorralisel nõupidamisel ka UEFA-le edastada, soovib lõpetada koduse kõrgliiga hooaja, mis on koroonaviiruse leviku tõttu teadmata ajaks peatatud.

"Soovime hooaja lõpetada, kuna see oleks osalevate klubide investeeringuid ja ohverdusi silmas pidades aus ja korrektne," rääkis alaliidu president Gabriele Gravina meediale. "Esitame UEFA-le ettepaneku jalgpalli Euroopa meistrivõistlused edasi lükata."

Tänavune jalgpalli EM on esmakordselt planeeritud toimuma üle Euroopa. Finaalturniir peaks praeguste plaanide kohaselt algama 12. juunil ning üks 12 võõrustajalinnast oleks ka Itaalia pealinn Rooma. Euroopa riikidest on koronaaviirus tabanud Itaalia aga kõige rängemalt ja üle kogu riigi on kehtestatud karantiin. Pühapäeval suri Itaalias koroonaviirusesse 368 inimest, mis on riigi ühe päeva rekord.

Teisipäeval osalevad UEFA 55 alaliitu ühisel videokonverentsil, et arutada edasisi samme jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ja katkestatud kohalike liigade asjus.