UEFA tühistas Kopenhaagenis EM-iks tehtud reserveeringud

Uudisteagentuur Reuters kirjutab, et Euroopa jalgpalliliit (UEFA) tühistas EM-i ühes võõrustajalinnas Kopenhaagenis EM-i ajaks tehtud hotellitubade reserveeringu, mis näitab, et ilmselt on juba otsustanud, et suvine jalgpalli EM-finaalturniir lükatakse edasi.