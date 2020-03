Premium liiga avavooru sümboolses koosseisus domineerivad Paide mängijad

Suurima mängijate esindatusega on avavoorus 8:1 Tallinna Kalevist jagu saanud Paide Linnameeskonnast, kelle ridadest on valikus neli mängijat. Kaitseliini pääses värava ning väravasööud kirja saanud Karl Mööl. Poolkaitseliinis on viiest mängumehest koguni kolm Paidest: kolm väravat löönud Joseph Saliste, kaks tabamust kirja saanud Siim Luts ning kolm väravasöötu andnud Kevin Kauber, vahendab Soccernet.ee.

Kahe mängijaga on esindatud Flora, Tammeka ning Kalju. Väravasuul seisab nullimängu teinud Marko Meerits, kolmesesse kaitseliini mahtusid väravaautorid Märten Kuusk ning Daaniel Maanas. Poolkaitseliinist leiame Kalju ainsa värava autori Vladislav Homutovi ning ründeduo moodustavad Tammeka võiduni vedanud Tristan Koskori ning Flora kolmanda värava autori Rauno Sappineni.

