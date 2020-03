Henn Vassiljevi vigastusest: tundub, et midagi ära ta ei tõmmanud

Flora kapten hoidis platsilt ära sammudes kinni vasaku jala tagareiest. "Väga raske on hetkel tõsiduse astet öelda, aga pigem oli see vahetus ettevaatus. Tundub, et Kostja midagi täitsa ära ei tõmmanud," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn lõpuvile järel Soccernet.ee-le.

Flora esitusega peatreener rahule ei jäänud. "Tekitasime ise palju ebavajalikku närvilisust, mis kogu aeg kasvas ja kasvas. Legioni värav algas näiteks meie enda pallikaotusest. Sealt tekkis võib-olla kerge ebakindlus meie mängu, mis väga hästi välja ei tulnudki."

"Lõpuks oli meil küll päris palju häid võimalusi ning võitsime teenitult ja õiglaselt, aga mängus oli hästi palju närvilisust," tõdes Henn.