Flora laenas Riibergi tagasi Tulevikku

Tuleviku klubi juht Raiko Mutle avaldas saavutatud kokkuleppe üle suurt heameelt ning kinnitas, et Riibergi käekäiku on Viljandis teraselt jälgitud pikki aastaid ja tänavuse ülemineku nimel tehti viimase hetkeni suuri pingutusi.

"Heroli nimi ei vaja tutvustamist ühelegi siinsele jalgpallisõbrale," tõdes Mutle. "Mees, kes tuli, tegi ja võitis südamed, on lõpuks ometi taas siin tagasi ja oleme selle üle tõesti väga rõõmsad. Herol sobib Viljandisse ja Viljandi sobib Herolile. Usun, et tema liitumine meiega on Tuleviku meeskonna tänavuse komplekteerimise protsessis otsekui kirss tordile. Soovin Herolile visadust ja sportlikku viha ning suuri tegusid palliplatsil: meeskond, millega ta tänavu liitub, on kindlasti tugevam kui varem. Ka treeningprotsess veelgi professionaalsem, oleme loonud on kõik eeldused selleks, et ta saaks meil taas särada."

"Hea meel ja soe tunne on taas Viljandi sõpru tervitada," lisas Herol Riiberg. "Tulevikku ootab ilus hooaeg. Meeskond on kahtlemata tugev ja loodame väljaku ääres näha veel rohkem publikut kui siin mullu oli, sest tahame neile pakkuda häid emotsioone. Klubi teeb head tööd, treenerid ja kutid samuti - seda tasub vaatama tulla! Ootan juba pühapäeva ja liigahooaja algust."

Riiberg esindas Tulevikku ka 2017. ja 2018. aastal. Mõlemal korral suvise üleminekuakna raames pooleks aastaks Viljandi esindusklubiga liitudes kerkis ta kohe kindlaks põhikoosseisumängijaks ning panustas meeskonna edusse jõuliselt: 2017. aastal lõi ta Tuleviku eest kuus väravat ja andis neli väravasöötu, aasta hiljem skooris ta neljal korral ning jagas kaheksa väravasöötu. Mullu tegi Riiberg FC Flora ridades kaasa täishooaja, pääsedes platsile 25 mängus, kus lõi 12 väravat, jagas neli resultatiivset söötu ning sai kaela meistrimedali.