Tallinna uisuparkides saab tasuta tutvuda kurlinguga

Mustamäe ja Nõmme uisuparki on rajatud kaks kurlingurada, mis on küll tavamõõtmetest veidi väiksemad, kuid annavad spordialast väga hea ettekujutuse. Kooligrupid on oodatud kurlingut proovima kella 17-ni ning õhtul kell 18-20 oodatakse kurlingut proovima kõiki huvilisi.

Kurlingut ehk jääkeeglit harrastati Šotimaal juba 16. sajandil, kuid Eesti jaoks tegemist veel noore spordialaga. Samas rahvusvaheliselt on just kurling üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid ning tegemist on olümpiaalaga. Kurling on kaasahaarav ja strateegiline mäng, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed - koos saavad mängida mehed ja naised ning ka vanemad koos lastega.

Mängu põhimõte on lihtne. Jääl on kaks võistkonda, kes viskavad kordamööda kive. Eesmärgiks on saada oma tiimi kivid sihtmärgile võimalikult lähedale ning harjadega jääd harjates pikendavad mängijad kivi teekonda ja suunavad ka selle liikumist.

Eestis harrastab kurlingut umbes 5000 inimest aastas, neist umbes 100 on regulaarsed mängijad, kes tegelevad spordialaga tõsiselt. Eestis saab kurlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis ning kurlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.