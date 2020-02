Turmann - Lill kaitsesid Eesti meistritiitlit ja sõidavad MM-ile

Kõikides alagrupikohtumistes ja ka poolfinaalis selgelt peale jäänud Marie Turmann ja Harri Lill võitsid ka finaali kindlalt, alistades möödunud aastalgi hõbedale jäänud Triin Madissoni - Karl Kukneri 7:3.

"Sel nädalavahetusel oleks olnud ükskõik kellel meid üsna raske võita," muigas Lill intervjuus ERR-ile. "Tegime lihtsalt väga hea turniiri, võib rahule jääda."

Möödunud nädalal toimunud rahvusvaheline segapaaride turniir Turmanni - Lille jaoks ebaõnnestus, kuid aitas end selleks nädalaks õigele lainele häälestada. "Meil on plaanid väga hästi paigas, mõtleme väga hoolikalt läbi enne vooru alustamist, mida tegema peaksime ja see on meid praegu päris kaugele viinud," arvas Turmann.

Lisaks oli palju abi treeneritest, kes ka välismaal elades kaamerasilma abil jälgides nõu saavad jagada. "Meile anti näpunäited ja õnneks olid meie ja treeneri mõtted enam-vähem samad. Treener oli suureks abiks ja järgmistel MK-etappidel on ta meiega ka kaasas," kinnitas Lill.

Enne aprillikuist MM-i ootab ees kolm MK-etappi. Eesmärgid on paigas nii selleks turniiriks kui ka paariks järgmiseks aastaks. "Üritame võtta nii palju olümpiapunkte kui on võimalik, samuti proovime pärast MM-i jätkata A-divisjonis," sõnas Turmann. "Kaks järgmist MM-i peab mängima stabiilselt: kui ühel MM-il saad medali, ei tähenda see tingimata, et oled olümpial," lisas Lill.

Eelmisel aastal lõpetasid Turmann - Lill MM-i viienda kohaga.