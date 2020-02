Pyeongchangi olümpiapronks: kurling on kõige kiiremini kasvav talispordiala

Maailma edetabeli teine paar, norralased Kristin Moen Skaslien ja Magnus Nedregotten on näinud, kuidas kurling on 20 aastaga muutunud nišialast suureks spordiks, millele on Norras kindlasti kaasa aidanud ka nende enda olümpial võidetud pronksmedal. Samuti on kliimamuutuste ajastul on kurling kindel taliala, mida ilm ei heiduta. "Kurling on terves maailmas kõige kiiremini kasvav talispordiala. Ja kuna seda saab mängida jäähallis, siis väljas valitsev ilm seda ei mõjuta. Ma olen kindel, et kurling ei kao niipea kuskile. Lisaks on seda hea ka telerist vaadata – pealtvaatajate jaoks üldse, nii kohapeal kui ka teles," rääkis kurlingu Kristin Moen Skaslien ERR-ile.

Norrasse on 20 aastaga kerkinud 14 kurlinguhalli, aga juurde võiks tulla ka tipptaseme mängijaid, eriti noori. "Tipus ei ole väga palju mängijaid, aga konkurents on ikkagi väga kõva. Norra olümpiakomitee kohtleb meid täpselt samamoodi nagu teisi alasid, nii et me näeme küll kasvu, aga tahaksime näha veelgi rohkem lapsi selle ala juurde tulemas," lisas Magnus Nedregotten.

Eesti võistlus annab hea võimaluse enne aprillikuist MM-i tugevas konkurentsis võistelda. Tondiraba võistlustel osaleb ka kaks Eesti paari, võistlus lõppeb pühapäeval.