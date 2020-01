Viljandi Tuleviku jalgpallur otsustas 25-aastaselt putsad varna riputada

Tuleviku üks kogenumaid mängijaid tõdes, et otsus ei tulnud kergelt, vaid sündis sõna otseses mõttes läbi valu.

Õunap tunnistas, et lõppenud jalgpalliaasta oli talle kohati äärmuseni raske. "Olen oma põlvedega hädas olnud juba mitu aastat," kõneles ta klubi pressiteate vahendusel. "Viimase hooaja mängisin peaaegu täies pikkuses valu kannatades, medikamentide toel, ja see oli vaimselt kohutavalt kurnav."

"Võitlesime kõrgliigasse püsimajäämise nimel ja ma lihtsalt ei suutnud meeskonda alt vedada ning mängisin sellisel moel vooru vooru järel," kirjeldas 2019. aastal 36 peetud kõrgliiga mänguvoorust koguni 33-s platsil käinud ning vaid kahes neist vähem kui täisminutid mänginud Õunap.

"Otsustasin siiski juba enne hooaja lõppu, et kõrgliigas jääb see minu jaoks viimaseks. Hooaja järel käisin ka operatsioonil, ent edasi mängimisega kaasnev kõrge risk veel rängema vigastuse tekkimiseks ei jätnud enam ümbermõtlemiseks ruumi: tuli oma keha kuulata ja kõrvale astuda."

Tuleviku klubist ei kavatse Õunap kuhugi kaduda ning toimetab seal edasi oma teise kutsumuse, treeneritööga, jätkates paralleelselt noorte treenimisega ka UEFA A-taseme treenerilitsentsi omandamist.

"Tahan oma kogemusi noortele edasi anda ning ka ise treenerina kindlasti areneda ja järgmisi samme teha," kinnitas mängumees. "Mul on praegu treenida kolm noortegruppi ning näen neis palju särasilmseid ja fanaatilisi tulevikutalente. Viljandi jalgpall on ja jääb mu südameasjaks. Ka tahan tänada kõiki Tuleviku poolehoidjaid ja fänne, kes mind läbi aastate südames on kandnud. Aitäh teile!"

Kas Õunap jätkab mängimist mõnes madalama liiga võistkonnas, ei taha ta praegu öelda. "Oma lõbuks ja koos sõpradega võiks millalgi kindlasti edasi toksida, aga praegu keskendun ainult sellele, et tervis korda saada ning oma treeneritööd hästi teha," lausus ta.

Klubi juhi Raiko Mutle sõnul ei tulnud Janar Õunapi loobumise otsus talle üllatusena, ehkki südames lootis ta, et see pole lõplik. Seetõttu hoiti uue hooaja mängijalepingu pakkumine Õunapi jaoks laual viimase hetkeni.

"Janari-suguseid mängumehi on vähe, neid on raske leida ja selliseid sünnib harva," nentis Mutle. "Janar on tööeetika etalon. Tema kompromissitu võitlusvaim, tahe minna meeskonna ja kodulinna nimel kas või läbi kiviseina on miski, mida on vaja igas võistkonnas. Mõistan ja aktsepteerin Janari otsust igati, sest tervis on kallis vara. Nukra sündmuse teeb rõõmsamaks teadmine, et Janari näol on tegemist järjekordse Tuleviku legendi staatusesse tõusnud mängijaga, kes oma karjääri lõpetamise järel klubisse jääb ja siin oma väärtusliku panuse annab. Jõudu sulle treeneritöös, Jansa!"

Janar Õunap on Viljandi Tuleviku oma kasvandik, kes tegi debüüdi täiskasvanute hulgas 2010. aastal 16-aastasena Tuleviku duubelmeeskonna eest teises liigas. Kõrgliigas debüteeris Õunap 2014. aastal Tallinna FC Florat esindades.

Kaks aastat hiljem koduklubisse naasmise järel tõusis Õunap kiiresti meeskonna liidrite hulka ning sai Tuleviku särgis nelja hooajaga kirja 98 kõrgliigamängu, milles lõi kaks väravat.

Eri vanuseklasside noortekoondistes pääses Janar Õunap platsile 17 mängus.