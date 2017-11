Saaliliigas jätkab ainsana täiseduga Cosmos

Cosmos alistas laupäeval peetud kohtumises kindlalt 9:1 Sillamäe Smsraha, kui juba esimese poolaja lõpuks oli Tallinna meeskonna edu 5:0. Selle võiduga tõusti teiselt kohalt tabeli tippu ning nüüd edestatakse kolme punktiga Viimsi FC Rinopali. Smsraha meeskond punktiarvet veel avada suutnud pole ning asub kaheksandal kohal.



Seni esikohta hoidnud Rinopal pidi veidi üllatuslikult kolmandas voorus tunnistama liiga uustulnuka Tartu Maksimumi 3:2 paremust. Viimsi meeskond asub kuue punktiga hetkel tabelis teisel positsioonil. Maksimum on ühe võiduga kuuendal kohal.



Rinopaliga on võrdselt punkte kogunud Tallinna Augur Enemat, kes pingelises mängus võitis 6:5 Sillamäe NPM Silmetit. Silmet on tabelis kolme punktiga seitsmendal positsioonil.



Kuue punktiga hoiab neljandat kohta Narva United, kes kolmandas voorus võõrustas Tartu Ravens Futsal EMÜ meeskonda. Edu saatis koduväljakul mänginud Narvat, kes vastased 6:3 alistas. Kohtumise resultatiivseim oli võitjate poolelt nelja väravaga Andrei Panteleev. Ravens paikneb kolme punktiga viiendal positsioonil.