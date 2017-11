Kalev/Cramo värske täiendus: suudan väljakul teha kõike, mida treener tahan

21-aastane endine Kentucky Ülikooli mängumees oli hooaja eel ka NBA klubide vaateväljas, kuid alustab nüüd profikarjääri Euroopas. Täna ta veel meeskonna koosseisu ei kuulunud.

"Tahan meeskonnaga võita nii palju mänge kui võimalik," ütles Briscoe ETV spordisaatele. "See on minu mõtteviis Kalevis mängides, et me võidaks nii palju kui võimalik. Suudan väljakul teha kõike, mida treener minult tahab."

Peatreener Alar Varrak ootab uuelt mängumehelt agressiivsust. Treeningutega liitub ameeriklane homme. "Teda saab kasutada nii mängujuhi kui viskajana," sõnas Varrak. "Ta peaks kaitses ka korralikult mängima, vähemalt kolledžis mängis, kuigi VTB on teine tera."