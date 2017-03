Tippkohtunik Clattenburg: tunneme Eesti ja Horvaatia stiile ja taktikat

Viimased 13 aastat maailma tugevaimas jalgpalliliigas Inglismaa kõrgliigas maailma tippnimesid ohjeldanud 42-aastane Mark Clattenburg ei soovinud Tallinnas piirduda vaid vilistamisega. Täna pidas ta Eesti tippkohtunikele seminari juhtimisoskustest.

"Tahtsin edasi anda mõningaid oma kogemusi. Mitte ainult positiivseid sõnumeid, ka oma õppetunde. Kui nad suudavad sellest väiksest jutuajamisest midagi õppida, siis soovin neile tulevasteks mängudeks palju edu," rääkis Clattenburg intervjuus ETV-le.

Eelmisel aastal vilistas äsja Saudi Araabia jalgpalliliitu tööle asunud inglane kolme suurt finaalmatši - lisaks Meistrite liiga ja Euroopa meistrivõistluste finaalile ka Inglismaa karikasarja finaalkohtumist. CV-st on puudu veel vaid maailmameistrivõistluste finaalmäng. Kuidas suudab maailma tippkohtunik end veel motiveerida?

"See on keeruline küsimus. Ehk kajastus see minu hooaja alguses, kus ma polnud oma parimas vormis. Pärast pikka suve oli keeruline hooaega alustada. Kas ma olin korralikult valmistunud uueks hooajaks? Tõenäoliselt mitte. Kuid ma olen taas motiveeritud ja vaatan oma minevikule tagasi suure uhkustundega. Usun, et mu karjääris on veel mõned aastad jäänud - potentsiaalselt kolm aastat. Tahaksin minna ka järgmisel aastal

maailmameistrivõistlustele Venemaale. Tahan näidata parimat igal nädalal, kuid vahel teen ka vigu, sest olen kohtunik ja inimene, kuid tahan seda hetke nautida," analüüsis inglane.



Ka Eesti ja Horvaatia kohtumiseks valmistub Clattenburgi brigaad samamoodi nagu igaks teiseks, olles läbi töötanud rohkelt videomaterjali.

"Tunneme nende stiile, olen analüüsinud mõlema meeskonna taktikat ja õppinud nende jalgpalli. See on küll maavõistlus, kuid on oluline, et esineksime kõrgeimal tasemel nagu ka mängijad, sest kõik mäletavad kohtuniku ühte eksimust. Tahame anda endast parima," kinnitas vilemees.