Bilic jõudis pika ringiga Horvaatia koondise juurde tagasi

57-aastane Bilic juhendas Horvaatiat ka aastatel 2006-12. Esimeses, 2008. aasta EM-i valiksarjas alistas koondis tema käe all Inglismaa nii kodus kui võõrsil, võitis valikgrupi (kuhu kuulus ka Eesti) ja finaalturniiril kõik kolm alagrupimängu, ent sai veerandfinaalis Türgilt siis palju pettumust valmistanud kaotuse.

Kuigi 2010. aasta MM-ile Horvaatia ei pääsenudki ning langes kaks aastat hiljem EM-il konkurentsist alagrupiturniiril, mäletatakse Bilici ajastut Horvaatias hea sõnaga ning ta lahkus toona meeskonna eesotsast positiivses õhkkonnas.

Aastast 2017 juhendas Horvaatiat Zlatko Dalic, kelle käe all jõudis meeskond kahel korral MM-i poolfinaali. Pärast sellel MM-il välja langemist pani Dalic ameti maha. Bilic on vahepealse aja jooksul olnud peatreeneriks nii Venemaal, Inglismaal, Hiinas, Türgis kui Saudi Araabias, ehk kõige meeldejäävam on olnud tema ajastu West Ham Unitedi peatreenerina, kui ta vedas klubi 2016. aasta kevadel Inglismaa kõrgliigas seitsmendaks.

"Mul on meie mängijatesse täielik usk ja minu ülesanne on meeskonda tuua energiat, ambitsiooni ja otsustavust, tagamaks, et Horvaatia jätkab maailma jalgpalli eliidis," sõnas Bilic esmaspäeval. "Olen nüüd palju kogenum treener kui 2006. aastal, aga olen sama motiveeritud ning tahan näha Horvaatiat eduka ja julge koondisena."