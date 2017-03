Juhkami homsest finaalist: see on hea vōimalus revanš võtta

Kesk-Euroopa liiga põhiturniiril kolmandaks tulnud Tirol läks poolfinaalis vastamisi koht kõrgemal lõpetanud Slovakkia parima meeskonna Bystrinaga, keda põhiturniiri ainsas omavahelises mängus 3:0 (23, 21, 19) võideti. Poolfinaal kujunes eelpool nimetatud kohtumisest mõnevõrra tasavägisemaks, kuid lõppes siiski Innsbrucki võistkonna 3:0 (21, 23, 24) paremusega. Pühapäeval ajaloo neljandat Kesk-Euroopa liiga tiitlit püüdev Tirol läheb esikohamängus suure tõenäosusega vastamisi tiitlikaitsja ja põhiturniiri parima Ljubljana ACH Volleyga, vahendas Volley.ee.

"Suutsime enamuse mängust kahe-kolme punktiga juhtida ja domineerisime seega kohtumist algusest lōpuni. Usun, et meil oli löögijōudu natukene rohkem kui vastasel. Finaalis kohtume ilmselt ACH Volleyga, kellele möödunud aasta lōpus 0:3 kaotasime. See on hea vōimalus revanš vōtta! Kuna nad on tiitlikaitsjad ja võitsid eelmise aasta finaalis just Innsbrucki, teeb see homse mängu meie jaoks veelgi olulisemaks," võttis poolfinaali kokku ja vaatas finaali suunas Juhkami.

15 punktiga üleplatsimängijaks tõusnud Juhkami realiseeris rünnakuid 55-protsendiliselt, kui 22-st tõstest õnnestus punktiks lüüa 12. Lisaks serveeris kaheksaga plussi jäänud Eesti koondislane vastasseisu parimana kolm pallinguässa. Kolmandas geimis mängu sekkunud Teppan tõi kõik oma 5 punkti rünnakul (50%).