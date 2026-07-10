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Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

Jalgpalli MM
Kylian Mbappe ja Prantsusmaa jalgpallikoondis
Kylian Mbappe ja Prantsusmaa jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Prantsusmaa jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiri esimeses veerandfinaalis Maroko 2:0 ja sammus nelja tugevama hulka.

Kohtumise avapoolaja keskel teenis Prantsusmaa penalti, aga Kylian Mbappe soorituse suutis väravavaht Bono tõrjuda. Teisel poolajal said aga Mbappe ja Prantsusmaa oma tahtmise.

60. minutil näitas tähtmängija suurepärast tehnilist sooritust ja lõi palli erilist hoogu võtmata täpselt teda katvast kaitsjast mööda ja posti kõrvale ning seekord oli Bono võimetu.

Vaid kuus minutit hiljem andis ta resultatiivse söödu Ousmane Dembele tabamusele. Väravavaht sai küll pallile käe külge, aga selle suunda otsustavalt muuta ei suutnud.

Kui Prantsusmaa oli kohtumise jooksul algusest lõpuni domineerivam pool ja kokku sooritati 22 pealelööki, neist kaheksa raamidesse, siis Maroko sai kirja vaid viis pealelööki ja ühe raamidesse. Tõeliselt ohtlikud olukorrad Prantsusmaa värava all aga jäidki sündimata.

Prantsusmaa jalgpallikoondis jõudis poolfinaali kolmandat turniiri järjest ja kahel eelmisel korral pääseti ka sealt edasi. Eelmise korra poolfinalist Maroko langes nüüd ühe ringi võrra varem konkurentsist, aga tegi tervikuna ikkagi hea turniiri.

Veerandfinaal

Prantsus­maa

2
:
0

Maroko

90:00

  • Mbappe60'
  • Dembele66'

    Toimetaja: Siim Boikov

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